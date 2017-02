SWR 03:45 bis 05:15 Komödie Die Eltern der Braut D 2003 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der richtige Schwiegersohn muss in aller Regel erst noch gebacken werden. Besonders dann, wenn er mit der Heirat gleich die Hälfte des Familienunternehmens übernimmt. Genau dies ist ausgerechnet der letzte Wille von Charlotte Hansens just verstorbenem Onkel, Besitzer eines florierenden hanseatischen Teekontors. Die Erbin, Charlottes Tochter Sandra, trifft nach Meinung ihrer Mutter leider oft eine schlechte Wahl in Sachen Beziehungen. So passt auch der gerade aktuelle Freund ihrer Tochter, ein windiger Nachtclubbesitzer, so gar nicht in Charlottes Schema. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Viktor macht sich Charlotte nun auf die Jagd nach dem perfekten Schwiegersohn und zukünftigen Mitbesitzer des Familienunternehmens. Christine Hartmann ("Wie buchstabiert man Liebe?") inszenierte die tempo- und gagreiche Komödie mit den beliebten TV-Stars Gaby Dohm und Peter Sattmann in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Dohm (Charlotte Hansen) Peter Sattmann (Viktor Sommer) Chiara Schoras (Sandra) Misel Maticevic (Sven Lobert) Jochen Senf (Dr. Martin van Ahrensen) Joram Voelklein (Maximilian van Ahrensen) Matthias Deutelmoser (Paul Rose) Originaltitel: Die Eltern der Braut Regie: Christine Hartmann Drehbuch: Mónica Simon Kamera: Alex Fischerkoesen Musik: Ludwig Eckmann Altersempfehlung: ab 6