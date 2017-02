SWR 16:00 bis 16:30 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Bahnnostalgie in Graubünden D 2000 Stereo HDTV Merken "Eisenbahn-Romantik" ist am langen Wochenende um den 1. Mai auf Sonderfahrt in Graubünden unterwegs. Ab Stuttgart mit dem Elektrotriebwagen ET 425. Von Chur aus geht es im neu restaurierten Alpine Classic-Pullmann-Sonderzug durch faszinierende Landschaften und über bahntechnisch herausragende Bauten. Hervorzuheben sind der berühmte Landwasserviadukt und die Albulabahn mit ihrer gewagten Trassenführung. Gezogen wird der Zug vom Rhätischen Krokodil, dem meterspurigen braunen kleinen Bruder der Schweizer E-Lok-Legende. Zielpunkt ist St. Moritz. Von dort aus wird ein Oldtimer Sonderzug, bestehend aus Plattformwagen, von einer Dampflok G 4/5, auch bekannt als Elefant, ins Unterengadin gezogen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Fahrt mit zwei Triebwagen der ersten Generation auf den Bernina Pass. Vorfrühling im Engadin mit Oldtimerlegenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik