Ein Fluss, drei Länder, sechs Reisetage: Tamina Kallert macht eine Radtour entlang der Rur - von der Quelle im belgischen Hohen Venn, durch die Rureifel ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen bis in die Niederlande, wo das Flüsschen in Roermond in die Maas mündet. Sie fährt durch idyllische Täler und ausgedehnte Wälder, passiert riesige Talsperren und besichtigt kleine Städtchen. Unterwegs trifft Tamina Kallert Torfstecher und Korbflechter, den Mann, der das Fliegenfischen in der Rur "erfunden" hat, und ein echtes Prinzenpaar, das vom Leben auf seinem Märchenschloss erzählt. Sie sieht zu, wie feinstes Büttenpapier hergestellt wird, probiert im Kloster Maria Wald die berühmte Eifler Erbsensuppe und macht in einer Tierauffangstation die Bekanntschaft mit Wildkatzen. Für die fachkundige und musikalische Begleitung auf der Reise sorgt Günter Hochgürtel, Journalist, Musiker und Mitglied der Eifelband "Wibbelstetz". Die Torfstecher vom Hohen Venn Tamina Kallert und Günter Hochgürtel starten ihre Radtour im Quellgebiet der Rur im Hohen Venn. Das größte Naturschutzgebiet Belgiens ist auch das größte Hochmoor Europas. Seit dem 16. Jahrhundert wird hier Torf als Brennmaterial genutzt und bringt die Menschen in den einsamen Dörfern sicher durch die strengen Winter - bis heute. Tamina Kallert sieht Torfstechern zu, die Briketts für den heimischen Kamin ausschneiden. Sauberes Wasser für feinstes Büttenpapier Im 16. Jh. siedelten sich an der Rur die ersten Feinpapierhersteller an. Sie schätzten das kalkarme, weiche und saubere Wasser des Flüsschens. Bis heute ist die Papierindustrie in der Eifel eine feste Größe. Wie feinste Papiere hergestellt werden, lässt sich im Papiermuseum Düren erleben - und in der Papierfabrik von Zerkall, wo auch Büttenpapier gefertigt wird. Einladung zum Kaffee ins Märchenschloss "So viele Fenster als Tage, so viele Zimmer als Wochen, so viele Türme als Monate im Jahr". So heißt es über das Wasserschloss Merode am Fuß der Rureifel bei Düren, das auf fast 900 Jahre Geschichte zurückblicken kann. Tamina Kallert trifft das Prinzenpaar Charles-Louis und Clotilde von Merode und lässt von ihrem Leben auf dem Märchenschloss erzählen.