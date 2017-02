SWR 13:00 bis 13:45 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Lockvogelangebote - wenn die Ware nicht mehr verfügbar ist / Ersatzteil-Klau - wenn vom Auto nichts mehr übrig bleibt / Vitaminpillen - das Geschäft mit der Gesundheit / Orangensaft im Test - welcher Direktsaft ist der Beste? / Nachlass - was die Erben alles beachten sollten D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Vom Versicherungscheck bis zum Bankgeschäft, vom Steuertipp bis zum Gesundheitsfonds - Marktcheck bietet Nutzwert und Orientierung, deckt Missstände auf und informiert Sie. Marktcheck ist wöchentlich für Sie da und sorgt dafür, dass Sie sicher durch den Verbraucheralltag kommen. Produkttests, emotionale Geschichten, packende Reportagen und investigative Magazinstücke. Sie erhalten Tipps und erfahren, was für Sie als Verbraucher wichtig ist. Informativ, seriös und nah dran: Marktcheck - Ihr Verbrauchermagazin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck

