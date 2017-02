SWR 08:45 bis 09:00 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Stadt der Azteken, Stadt der Spanier - Mexico City (Mexiko) D 1996 Stereo 16:9 Merken Mexico City ist heute die größte Stadt der Welt. In ihr vereinigen sich zwei Kulturen: die der Azteken und die der Spanier. Mexico City heute: eine aus allen Nähten platzende Stadt, in die Erdbeben immer wieder Löcher reißen, architektonische Experimente der Vormoderne, die Geschichtsfresken von Diego Riviera im öffentlichen Raum - Mexico City lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit

