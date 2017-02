VOX 20:15 bis 22:35 Actionfilm xXx - Triple X USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Extremsportler Xander Cage, alias Triple X, ist einer der härtesten Jungs, die Amerika zu bieten hat. Gesetzlos und rebellisch fürchtet er nichts und niemanden. In den Augen der NSA genau der Richtige für einen Undercover-Einsatz bei der gefährlichen Untergrundorganisation 'Anarchy 99'. Spezialagent Augustus Gibbons schlägt Cage vor, ihn die Untergrundorganisation einzuschleusen und herauszufinden, was Anführer Yorgi als nächstes plant. Dafür werden seine Vorstrafen gelöscht und ihm bliebe Gefängnis erspart. Cage willigt ein und baut schnell ein gutes Verhältnis zum Anführer der Organisation auf. Yorgis engste Vertraute Yelena lässt ihn allerdings nicht aus den Augen und das, wie sich später herausstellt, auch nicht ohne Grund. Yelena ist ebenfalls Undercoveragentin und zwar des russischen Geheimdienstes. Cage kann Yelena schließlich davon überzeugen, mit ihm zusammen zu arbeiten. Gemeinsam finden sie heraus, dass "Anarchy 99" viel mehr ist als eine gefährliche Untergrundbande, denn Yorgi und seine Anhänger verfügen über Mittel und Absichten, die eine absolute Bedrohung für die gesamte Weltordnung darstellen. Als die Identität von Cage und Yelena schließlich auffliegt, beginnt ein gnadenloser Wettlauf um Ihr Leben und die Rettung der freien Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Xander Cage) Asia Argento (Yelena) Marton Csokas (Yorgi) Samuel L. Jackson (Agent Augustus Eugene Gibbons) Michael Roof (Agent Toby Lee Shavers) Richy Müller (Milan Sova) Danny Trejo (Kolumbianischer Drogenboss) Originaltitel: xXx Regie: Rob Cohen Drehbuch: Rich Wilkes Kamera: Dean Semler Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12