Show Die Pferdeprofis Die kapriziöse Haflingerdame "Nena" / Der ängstliche Wallach "El Ramiro" D 2015

In dieser Folge legt sich Sandra Schneider mit einer kapriziösen Haflingerdame an, denn für Jenny Buschmann vergeht kein Tag an dem sich ihre "Nena" beim Führen nicht steigend losreißt. Das Reinholen von der Weide gestaltet sich immer als Kraft- und Geduldsprobe. Solche Starallüren nerven nicht nur, sondern sind auch extrem gefährlich. Schon einige Male gab es eine ausgekugelte Schulter bei der 25-jährigen Besitzerin zu beklagen. Dabei kennen sich Jenny und Nena von Kindesbeinen an. Und da scheint auch das Problem zu liegen. Zwar gucken die beiden auf viele gemeinsame Jahre zurück, aber ein richtiges Team mit klarer Rollenverteilung sind sie nicht. Nun soll Sandra Schneider den zwei Mädels helfen wieder entspannt miteinander umzugehen. Dabei unterschätzt die Westerntrainerin aber, wie viel Kraft und Starrsinn in so einem kleinen Haflinger doch stecken kann. Horseman Bernd Hackl bekommt es weniger mit einem Dickkopf als vielmehr mit einem verunsicherten Criollo zu tun. Das argentinische Reitpferd ist für seine Zuverlässigkeit und ruhige Art bekannt. Genau das, was Albert Garhammer in seinem Wanderreitbetrieb in Niederbayern braucht. Doch der fünfjährige "El Ramiro" ist alles andere als das. Schon beim Hufeauskratzen gibt es Probleme mit dem ängstlichen Wallach. Er möchte seine Beine einfach nicht heben und schlägt lieber aus. Die Hufschmiede lehnen inzwischen schon dankend ab, wenn Albert anruft und nach einem Beschlag für seinen Criollo fragt. Dabei ist es bei dem steinigen Untergrund im Bayerischen Wald zur Schonung der Pferdefüße unerlässlich. Im Intensivtraining mit Bernd Hackl soll dem misstrauischen Criollo-Wallach geholfen werden seine Unsicherheit abzulegen. Ob der Horseman "El Ramiro" überreden kann Menschen zu vertrauen? Wenn dieses große Problem aus der Welt ist, scheint der Besuch beim Schmied nur noch eine Kleinigkeit.

Bildergalerie

Gäste: Bernd Hackl ("Horseman"), Sandra Schneider (Westerntrainerin)