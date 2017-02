VOX 17:55 bis 19:10 Magazin hundkatzemaus Der SeelsorgeHof - Kraft tanken durch Tiere D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sie kommen allesamt mit sehr bewegenden Geschichten an dem Hof an. Doch die nächsten Kapitel im Buch ihres Lebens, die gezeichnet sind von ihren Krankheiten, die wollen sie selbst schreiben. Dafür suchen sie die Nähe zu Tieren. Ihr Ziel: Lebensqualität zurück gewinnen. Diana trifft auf Elinor (41), eine taffe Tumor-Patientin und Viola (11), ein mehrfach behindertes und mutiges Mädchen. Auch die persönliche Geschichte von Frank nimmt Diana sehr mit. Und auch ihr werden die Tiere des Hofes helfen. Es klingt paradox, aber trotz trauriger Momente ist der Hof ein fröhlicher Ort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Eichhorn, Frank Weber Originaltitel: hundkatzemaus