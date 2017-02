VOX 08:25 bis 09:15 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Doppelleben USA 2003 Stereo 16:9 Live TV Merken Jenny Sullivan, eine aufstrebende Mitarbeiterin der Gepäckabfertigung einer Fluggesellschaft, ist tot im Kofferraum ihres Autos gefunden worden. Erste Untersuchungen ergeben, dass ihr Wagen manipuliert wurde: Offensichtlich sollte der Motor nach einer gewissen Zeit ausgehen, um den Mördern Gelegenheit zu geben, Jenny zu überfallen und zu ermorden. Es stellt sich heraus, dass Jenny vor Kurzem befördert worden war. Das war einigen Kollegen aber offensichtlich solch ein Dorn im Auge, dass sie die junge Frau gemobbt und sexuell belästigt hatten. Einer dieser Kollegen war Keith, in den Jenny verliebt war und der ganz offensichtlich etwas verbirgt. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Keith ein reges Geschäft mit aus Postsäcken entwendeten Kreditkarten betreibt. Doch das ist noch nicht alles: In seiner Freizeit ist er ein Hochstapler, der sich an reiche Frauen heranmacht. Hat er Jenny ermordet, weil sie nicht gut genug für ihn war und ihn bei seinen nächtlichen Streifzügen störte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Colleen Clinton (Jenny Sullivan) Lee Tergesen (Keith Ramsey) Danny Johnson (Walter Tate) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Constantine Makris Drehbuch: Theresa Rebeck Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post

