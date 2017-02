VOX 06:50 bis 07:35 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Ohne Skrupel USA 2003 Stereo 16:9 Live TV Merken Der 45-jährige Obdachlose Leo Gergis wird in einem Hotel einem Gesundheitscheck unterzogen und erhält dafür 1.000 Dollar. Kurz darauf wird er von einem Rolltor erdrückt aufgefunden. Goren und Eames erkennen sofort, dass es sich hier nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Offenbar wurden eine ganze Reihe von tödlichen Unfällen Obdachloser fingiert. Goren und Eames finden heraus, dass für jeden der ermordeten Obdachlosen eine Lebensversicherung in Höhe von einer Million Dollar zugunsten eines Mittelsmannes abgeschlossen wurde. Sie schalten den Versicherungsexperten Wally Stevens ein und kommen außerdem einem gewissen Jack Barnard auf die Spur, der Leo die 1.000 Dollar gegeben hatte. Als sie ihn in seinem Haus in Staten Island befragen wollen, finden sie ihn jedoch tot vor. Alles sieht nach einem Unfall aus, doch Goren und Eames wissen es besser. Die Ermittler befragen Barnards Partnerin Marie Lofficier, die weder von Barnards Tod weiß, noch eine Ahnung davon hat, wo Barnard das kassierte Versicherungsgeld deponiert hat. Es muss also noch ein dritter Mann im Spiel sein, doch wer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Ken Cheeseman (Leo Gergis) Mark Linn-Baker (Wally Stevens) Lance Reddick (Jack Barnard) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12