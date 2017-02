TLC 04:05 bis 04:50 Dokusoap McFadden ermittelt Mord in der Nachbarschaft USA 2016 Merken Henrietta Myers ist eine liebenswürdige und gutgläubige Frau. Die 34-Jährige ist erst vor Kurzem nach Charlotte in North Carolina gezogen, will schnell neue Leute kennenlernen und sich einen Bekanntenkreis aufbauen. Doch dazu soll es nicht mehr kommen, denn die angehende Krankenschwester wird mit schweren Brandverletzungen in ihrer Wohnung aufgefunden und kämpft im Krankenhaus um ihr Leben. Am Tatort bemerken die Ermittler einige seltsame Dinge: Alle Elektrogeräte sind aus der Steckdose gezogen, die Kabel von Telefon und Fernseher zerschnitten. Detective McFadden muss weit in Henriettas Vergangenheit zurückgehen, um ein Mordmotiv zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I am Homicide