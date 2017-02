TLC 23:10 bis 00:10 Dokusoap Die Geister von Shepherdstown Campus der Geister USA 2016 Merken Bei der Polizei in Shepherdstown geht ein mysteriöser Notruf ein. Studentin Nicole ist der Geist eines Mädchens auf dem Campus begegnet. Er treibt bereits seit Jahrzehnten auf dem Universitätsgelände sein Unwesen. Der Polizeichef bittet sofort die Geisterjäger Nick, Elizabeth und Bill um Hilfe. Schon bald eskaliert die Situation und die unheimliche Erscheinung nimmt Kontakt zu Nicole auf, indem sie die Studentin berührt. Bevor es für Nicole richtig gefährlich wird, holen die Ermittler für paranormale Phänomene das Medium Lorie Johnson ins Boot. In einer spirituellen Sitzung mit Ouija-Brett wollen sie das Rätsel um das rastlose Geistermädchen lösen und ihm zu ewiger Ruhe verhelfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ghosts Of Shepherdstown