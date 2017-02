TLC 19:15 bis 19:45 Dokusoap Long Island Medium Eherettung aus dem Jenseits USA 2013 Merken Im Hause Caputo hat sich Schimmelpilz festgesetzt, so dass Theresa einige Sanierungsarbeiten in Angriff nimmt. Doch Ehemann Larry hat keine Ahnung, welche Mammut-Ausmaße dieses Projekt annehmen wird. Zu allem Überfluss beschließt Tochter Victoria, die gerade aus dem College zurück ist, einen Überraschungsgast mit nach Hause zu bringen - und treibt ihre Mutter dadurch zur Weißglut. Außerdem hält Medium Theresa eine besonders ergreifende Sitzung ab: Ein Ehepaar, das den geliebten Sohn verloren hat, erhält Nachrichten aus dem Jenseits, die ihr ganzes Leben verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium