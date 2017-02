TLC 16:10 bis 16:40 Dokusoap Haus gesucht in Hawaii USA 2013 Merken Tracy und ihr Ehemann Jesse leben seit drei Jahren in einem Zelt auf Big Island. Die beiden lieben ihren unkonventionellen Lebensstil, doch nun wollen sie sich etwas mehr Luxus gönnen. Abseits der Hauptstadt Hilo sucht das Paar nach einem Haus mitten in der Natur. Doch die Immobilienpreise auf Hawaii sind alles andere als günstig. Für maximal 165 000 Dollar bekommt man auf den Inseln im Pazifischen Ozean kein Märchenschloss angeboten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buying Hawaii