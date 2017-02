TLC 11:40 bis 12:35 Dokusoap Alle meine Frauen Hochzeitskleider, Vorwehen und Reisepläne USA 2015 Merken Janelles und Kodys Tochter Madison steht kurz vor der Hochzeit mit Caleb und muss nun schleunigst ihr Kleid kaufen. Da Kody bezahlen soll, will er bei der Anprobe auch dabei sein, darf aber - auf ausdrückliche Anweisung der Braut - nicht mit. Darüber hinaus soll der Brautvater bei der Trauung Khakihose und ein weißes Hemd tragen, passend zum Zigeuner-Motto. Kody ist entsetzt. Außerdem in dieser Episode: Meri hat Probleme mit Tochter Mariah und will nach Utah reisen, um die Wogen zu glätten. Als Begleitung möchte sie Robyns jüngsten Sohn Solomon mitnehmen, doch Kodys vierte Frau hat nicht die Absicht, Meri ihr Kind anzuvertrauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives