TLC 06:45 bis 07:30 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben Ami and Yoji Come to Blows USA 2007 Ami James und die Tattoo-Cracks im Miami Ink können endlich durchatmen. Mit den beiden Newcomern Tim und Baby Dre ist das Team nun wieder gut aufgestellt. Entspannt zaubern die Profis ihrer Kundschaft in dieser Episode allerlei gefiederte Kunstwerke wie Adler, Pfauen und einen Phönix auf die Haut. Anschließend bleibt ihnen sogar noch Zeit für einen Ausflug auf den Golfplatz. Hier bekommen Ami und die Crew allerdings ihr Fett weg. Da die Outfits der Nadelkünstler dem üblichen Dresscode nicht im Mindesten entsprechen, werden sie nachdrücklich gebeten, die Driving Range zu verlassen. Originaltitel: Miami Ink