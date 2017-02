RBB 23:50 bis 02:00 Actionfilm Don - The King is back IND, D 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Asien ist der aus Malaysia stammende Gangsterkönig Don bereits die unangefochtene Nummer Eins der Unterwelt. Nun will er den Drogenmarkt Europas unter seine Kontrolle bringen. Da er direkt an der Produktionsquelle sitzt, kann er seinen Konkurrenten mit billigem Stoff die Abnehmer streitig machen. Den Bossen des europäischen Drogenkartells gefällt das natürlich gar nicht: Ein Killerkommando soll den machtgierigen Rivalen ausschalten. Aber der Versuch, Don in einen Hinterhalt zu locken, misslingt. Einmal mehr kann er sich den Weg freischießen. Zurück in Malaysia wird er prompt von Inspector Malik und seiner Lieblingsfeindin, der Interpol-Agentin Roma, verhaftet. So einfach aber lässt ein Mann wie Don sich nicht in Ketten legen: Gemeinsam mit seinem einstigen Rivalen Vardhaan flüchtet er aus dem Gefängnis und setzt sich nach Zürich ab. Von dort gelangen die beiden nach Berlin, wo Don mit einem eigens zusammengestellten Team einen tollkühnen Coup durchziehen will: Druckplatten für Euronoten stehlen. Die Durchführung dieser ausgeklügelten Aktion erweist sich für den gewieften Supergangster allerdings als echte Herausforderung. Denn nicht nur Verräter in seiner Crew machen ihm das Leben schwer, sondern auch Roma, die ihm bis nach Berlin gefolgt ist. So entspinnt sich in der deutschen Hauptstadt ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem bis zum überraschenden Schluss unklar bleibt, wer der Jäger und wer der Gejagte ist. Die Fortsetzung des Actionfilms "Don - Das Spiel beginnt" war nicht nur in Indien ein überragender Kassenerfolg. Wie der Vorgängerfilm wartet das aufwendig produzierte Abenteuer mit exotischen Drehorten, rasanter Action und einer originellen Story auf. In Deutschland feierte "Don -The King is back" auf der Berlinale 2012 Pemiere. Hauptdarsteller Shah Rukh Khan ist der erfolgreichste Schauspieler Indiens und hierzulande vor allem durch seine Titelrolle in dem vielfach preisgekrönten "My Name Is Khan" bekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Don) Priyanka Chopra (Roma) Boman Irani (Vardhaan) Om Puri (Vishal Malik) Florian Lukas (Det. Jens Berkel) Lara Dutta (Ayesha) Rike Schmid (Yana) Originaltitel: Don 2 Regie: Farhan Akhtar Drehbuch: Ameet Mehta, Farhan Akhtar Kamera: Jason West Musik: Shankar-Ehsaan-Loy Altersempfehlung: ab 12