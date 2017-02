RBB 20:15 bis 21:00 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 9 Spätlese D 2010 Merken Von wegen Schnee von gestern - Sophie hat sich nun doch auf eine Affäre mit Tierarzt Kauth eingelassen, was nicht nur Vorteile hat. So muss sie z.B. noch vor Dienstbeginn bei der Geburt von Zwillingskälbchen assistieren, was ihr mehr auf den Magen schlägt als der Anblick einer Leiche. Als der Winzer Hubert Kreuzberg die Beamten zu einem kleinen, toten Körper führt, der mitten in seinem Weinberg liegt, glauben die entsetzten Beamten zunächst, es handele sich um ein Kind. Doch es ist der kleinwüchsige Dieb und Hehler Arno Hümmel, der erst vor zwei Tagen aus der Haft entlassen worden ist. Was hat ihn in die Eifel und auf Kreuzbergs Weinberg geführt? Und wer hat seinen kleinen Schädel mit einer großen Flasche Rotwein malträtiert? Bei ihren Nachforschungen stoßen die Beamten schnell auf eine legendäre Flasche Spätburgunder Jahrgang 1959, das 'Dernfelder Schieferchen', das angeblich von Kennedy signiert wurde und als verschollen gilt. War dieser Traum jedes Weinliebhabers und -sammlers der Grund, warum Hümmel in die Eifel gekommen ist? Und was ist mit Kreuzberg? Weiß er mehr über den Verbleib des "Schieferchens" und den Mord, als er zugibt? Und - nicht zuletzt und ohne Relevanz für den Fall - könnte Kauth der Mann fürs Leben sein? Das Dorf, allen voran Heike, diskutiert Letzteres jedenfalls mit Inbrunst, und hat die Antwort parat: ja! Doch sieht Sophie das auch so? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Kriminalkommissarin Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Polizeimeisterin Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Polizeiobermeister Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Arnd Klawitter (Dr. Jochen Kauth) Michael Hanemann (Hans Zielonka) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Torsten Wacker Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Andre Lex Musik: Andreas Schilling