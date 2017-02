RBB 15:30 bis 17:00 Magazin Das ABC der Volksmusik Präsentiert von Maxi Arland R bis Z D 2015 Live TV Merken "Wenn man etwas nachschlagen will, dann greift man - je nachdem - zum Brockhaus, Duden, zu Meyers Lexikon oder auch zu Brehms Tierleben. Wenn man ein Stichwort sucht in Sachen Volksmusik, dann gibt es dafür vielleicht schon bald den "Großen Arland". Denn Maxi Arland stellt ein Fernsehlexikon mit Stars, Musikanten, Komponisten und Textdichtern der Volksmusik und des volkstümlichen Schlagers zusammen: Das "ABC der Volksmusik" in drei Teilen. In Folge 3 weiß Maxi Arland zu R wie Herbert Roth bis Z wie Rolf Zuckowski unterhaltsames zu berichten. Mit dabei sind außerdem u.a. Sigrid und Marina, die Schäfer, Volksmusikspatzen und VoxxClub. Als Gäste im Studio sind diesmal dabei Ronny Weiland, mit dem Maxi Arland stilecht Tee aus dem Samowar trinkt und Hubsi von den Trenkwaldern, der ihm den Unterschied von einem Akkordeon und einer Steirischen Harmonika erklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maxi Arland Gäste: Gäste: Sigrid und Marina, Die Schäfer, Volksmusikspatzen, Ronny Weiland, Hubsi von den Trenkwaldern, VoxxClub, Rolf Zuckowski, Maxi Arland Originaltitel: Das ABC der Volksmusik