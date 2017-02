RBB 07:00 bis 07:30 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 56 Engel gesucht! D 2015 Live TV Merken Orgelbauer Stiller mag ein seltsamer alter Kauz sein an seinen Wellensittichen hängt er mit abgöttischer Liebe. Und so tut ihm Dr. Hansen den Gefallen und fährt extra raus nach Andreaskirch, um einen entflogenen Piepmatz zu retten. Philip und Nelly erkennen, dass Stiller viel zu viele Vögel in seiner Werkstattwohnung hält, mit deren Pflege er allmählich überfordert ist und dass er sich von ihnen nicht trennen mag, weil er schon seine Familie verloren hat. Nelly und Pawel suchen also ein neues Zuhause für die Wellensittiche und sie suchen Herr Stillers Enkelin, deren Foto sie in seinem Zuhause gefunden haben - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jule-Marleen Schuck (Nelly Spieker) Moritz Knapp (Pawel Kulka) Tabea Hug (Paulina Kulka) Floriane Daniel (Annette Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Berno Kürten Musik: Moritz Freise, Biber Gullatz, Andreas Schäfer