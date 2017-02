Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Und Action! / Nerviges Gesumme / Spielgefährten F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bernie dreht einen Film - mit Marina und Zig in den Hauptrollen! Kein Wunder, dass Sharko enttäuscht ist, der gar keine Rolle abbekommen hat. Doch dann kommt beim Dreh doch alles anders als geplant... 2. Geschichte: In Marinas Schloss herrscht himmlische Ruhe, bis die Stille plötzlich von einer herumschwirrenden Fliege zerstört wird! Als Zig und Bernie davon erfahren sind sie natürlich direkt zur Stelle und bieten sich als Kammerjäger an. Ob es ihnen gelingen wird, den Störenfried zu vertreiben? 3. Geschichte: Zig stolpert am Strand über einen Piratenschatz, und er erinnert sich mit Sharko und Marina daran, wie sie als Kinder zusammen am Strand gespielt haben. Auch damals drehte sich alles schon um Marina! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6