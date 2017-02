Super RTL 16:15 bis 16:40 Trickserie Dragons - Die Reiter von Berk Familienbande (1) USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Nach Trainingsstunden können die Freunde alle Drachenschreie nachahmen und sie stellen fest, dass es noch andere Drachen ihrer Art gibt, aber es gibt nur einen Ohnezahn. Zum Andenken an den großen Urahn Bork wird gerade die Bork-Woche auf Berk gefeiert. Hicks findet heraus, dass es eine Insel der Nachtschatten gibt, auf der Artgenossen von Ohnezahn leben. Die beiden machen sich auf den Weg! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dragons: Riders of Berk Altersempfehlung: ab 6