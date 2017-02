Super RTL 13:15 bis 13:45 Trickserie Friends - Ein Wochenende auf dem Bauernhof USA 2014 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Olivia und ihre Freundinnen sind auf dem Bauernhof von Mias Großeltern. Ein Pferd soll ein Fohlen bekommen - klare Sache, dass sie dabei sein wollen! Doch dann passiert Olivia ein Missgeschick. Sie fährt mit dem Traktor in die die Scheune der Nachbarn. Kurzerhand organisieren die Freundinnen einen Verkaufsstand auf dem Marktplatz. Dort wollen sie Limonade und Plätzchen verkaufen, um mit dem eingenommenen Geld für die Reparaturen an der Scheune aufzukommen. Gelingt es den Freundinnen, genug Geld zu verdienen und sind sie bei der Geburt des Fohlens dabei? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Power of Friendship Altersempfehlung: ab 6

