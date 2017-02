Super RTL 11:30 bis 12:00 Trickserie Sally Bollywood Die Pyjama-Party / Ein sauberes Verbrechen F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sally will eine Pyjama-Party veranstalten und hat drei Freundinnen eingeladen. Nur Doowee darf nicht kommen, weil es ein echter Mädchenabend werden soll. Allerdings wird der Abend zu einem Reinfall. Jemand versucht die Party zu sabotieren. Doch wer könnte etwas gegen die Party haben? Steckt etwa Doowee dahinter? Sally weiß nicht mehr, ob sie ihrem besten Freund noch vertrauen kann... 2. Geschichte: Sally freut sich über den Besuch ihrer Brieffreundin Anna, der sie die ganze Stadt zeigen will. Leider kommt aber der "Sauberkeitstag" dazwischen und sie muss, wie alle Schüler, dabei helfen, die Schule sauberzumachen. Anna hilft ebenfalls begeistert mit, hat aber auch Lust, Sally bei ihren neusten Ermittlungen zu helfen. Doch Anna muss sich bald entscheiden: Hilft sie ihrer Freundin Sally bei den Ermittlungen oder Christelle, die den Sauberkeitstag leitet. Sallys Freundschaft zu Anna droht zu zerbrechen und auch der Fall wir immer gefährlicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6