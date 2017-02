Super RTL 10:05 bis 10:35 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Ein Koala in der Wüste CDN, USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Chris und Martin machen sich auf zu einer Wanderung durch die australische Wüste - allerdings ohne die üblichen technischen Hilfsmittel. Die Kratt-Brüder wollen einen Ausflug in die Vergangenheit unternehmen und ganz ohne Hightech-Ausrüstung, so wie Entdecker es früher taten, losziehen. Sie sind sich sicher, dass dies eine ganz besondere Erfahrung wird. Doch als plötzlich ein Koala buchstäblich vom Himmel fällt, stehen die Brüder so ganz ohne Hilfsgerät vor einem Problem... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Kratt (Chris Kratt) Martin Kratt (Martin Kratt) Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6

