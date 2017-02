RTL 23:35 bis 01:30 Show Deutschland sucht den Superstar D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Kandidaten der neunten Sendung: Naomi Touza 18 Jahre, aus Rastatt Beruf: Schülerin Song: 'If I Ain't Got You' von Alicia Keys Juryjoker: Dieter Bohlen "Ich habe einen starken Charakter und man kann auch sagen, ich bin ein freches Mädel und für den Erfolg bei DSDS würde ich die Krallen ausfahren. Das lasse ich mir nicht wegnehmen." Naomi weiß, was sie will, nämlich bei DSDS gewinnen. Dafür ist sie auch bereit zu kämpfen. "Ich versuche mit allem zu überzeugen und am meisten mit meiner Stimme." Um vor der Jury zu bestehen, hat das jenische Mädchen sich den Song ' If I Ain't Got You' von Alicia Keys ausgesucht. Wird sie damit bestehen oder wird sie ihre Krallen ausfahren müssen? Christina Gitschtaler 30 Jahre, aus Forsbach Beruf: Auf dem Wege in die Selbstständigkeit Song: "Golden Eye" von Tina Turner Juryjoker: Dieter Bohlen "Ich habe auf jeden Fall ganz viel Kraft, Biss, Energie. Da wird nichts schief gehen." Christina geht sehr selbstbewusst zum Casting, denn sie hat einen prominenten Fürsprecher. Dante Thomas ('Miss California') steht hinter ihr: "Dante ist für mich ein ganz besonderer Mensch, weil er wirklich mit ganzer Ehrlichkeit, mit ganzem Herzen hinter mir steht. Weil er eben sagt, ich finde es toll, was Christina macht." Vor der Jury präsentiert die 30-Jährige jedoch keinen Song von Dante Thomas, sondern "Golden Eye" von Tina Turner. Ihr Outfit und ihr Makeup hat sie gleich farblich passend auf diesen Song abgestimmt. Dieter ist jedoch von ihrem Kleid nicht ganz überzeugt: "Das hat ein bisschen was von der Gardine von meiner Oma." Ob sie ihn wenigstens von ihrer Stimme überzeugen kann? Dominic Fischer 28 Jahre, aus Aschaffenburg Beruf: Eventmanager Song: "Relight My Fire" von Take That Juryjoker: Shirin David Für Dominic ist die Bühne nichts Neues. Er hat bereits bei verschiedenen Mister-Wahlen mitgemacht und war auch schon Mister Bayern. Punkten möchte der 28-jährige Eventmanager vor allem bei Michelle und Shirin. "Ich habe mir vorgenommen, heute mit Gefühl zu überzeugen und ich glaube, bei den beiden Mädels könnte ich sehr viele Sympathiepunkte sammeln." Ob der ehemalige Mister Bayern tatsächlich bei Michelle und Shirin ankommen wird? Und was werden H.P. und Dieter zu seinem Auftritt sagen? Dominique Neumann 25 Jahre, aus Hannover Song: "Diamonds" von Rihanna Juryjoker: Shirin David "Ich bin artistisch unterwegs, mache viel Kunst." Dominique ist in vielen Bereichen künstlerisch tätig. Sie modelt, singt und ist an Mode interessiert. "Meine Leidenschaft ist, mich künstlerisch in allen Facetten auszubreiten. Mein Traum ist es als Künstlerin aktiv zu bleiben." Durch ihr ungewöhnliches Outfit fällt Dominique sofort auf. Shirin bestärkt sie jedoch in ihrem Stil: "Wenn du auf Extravagantes stehst, zieh das durch." Musikalisch hat sie sich für "Diamonds" von Rihanna entschieden. Dieses Lied möchte die 25-Jährige jedoch ausschließlich A Cappella vortragen. Und das, obwohl die Jury ihr davon abrät. War es die richtige Entscheidung, dem Rat der Jury nicht zu folgen? Giuseppe Riggio 22 Jahre, aus Wiesbaden Beruf: Speditionskaufmann Song: "Was immer du willst" von Marlon Juryjoker: Shirin David "Ich bin mir relativ sicher, dass ich das Zeug dazu habe auf jeden Fall sehr weit zu kommen, weil ich ein Gesamtpaket habe." Giuseppe weiß schon, was er mitbringt und womit er überzeugen kann. Er möchte nicht nur mit seinen Gesang beweisen, dass er auf die DSDS-Bühne gehört, sondern auch mit seinem Aussehen punkten. "Für mich ist Styling und Aussehen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig." Der Speditionskaufmann hat sizilianische Wurzeln, doch musikalisch möchte er mit deutschen Songs auftrumpfen. Dafür hat er sich "Was immer du willst" von Marlon ausgesucht. Ob das die richtige Wahl war? Oder wäre ein italienischer Song doch besser gewesen? Pia Walendsius 22 Jahre, aus Gießen Beruf: Kosmetikerin Song: "Footprints In The Sand" von Leona Lewis Juryjoker: Shirin David "Ich werde Superstar, weil ich weiß, dass ich eine außergewöhnliche Person In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin David, Michelle, H.P. Baxxter, Dieter Bohlen Originaltitel: Deutschland sucht den Superstar