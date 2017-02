RTL NITRO 04:15 bis 04:55 Serien Chicago Fire Wendungen USA 2013 HDTV Live TV Merken Severide hat seine Operation gut überstanden und kann ab der nächsten Schicht seinen Dienst wieder aufnehmen. Doch noch hat seine Vertretung Eric Whaley drei Schichten abzuleisten. Eric ist der Bruder von Severides früherer Freundin Renee. Severide ließ damals die geplante Hochzeit mit ihr platzen, worauf hin sich Renee betrank und mit dem Auto gegen einen Telefonmasten fuhr. Whaley verlangt von Severide eine Erklärung, da er all die Jahre über nicht herausbekommen hat, was seinerzeit tatsächlich passiert ist. Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz gerufen, bei dem eine Frau an einer Überdosis stirbt. Die Fälle von Drogentoten scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Dawsons Bruder Antonio kämpft gegen die Drogenmafia, die stark verunreinigtes Heroin in Umlauf gebracht hat. Da er bei der Sitte ist, darf er selbst keine Verhaftungen vornehmen und muss so unter einem Vorwand verfahren. Er baut sich neue Informanten auf und bringt sich damit in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Lauren German (Leslie Elizabeth Shay) Charlie Barnett (Peter Mills) Yuri Sardarov (Otis) Eamonn Walker (Wallace Boden) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Arthur W. Forney Drehbuch: Matt Olmstead, Hilly Hicks Jr. Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16