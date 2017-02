RTL NITRO 01:10 bis 01:55 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Vertrauenssache D 2006 Live TV Merken Tom und Semir verfolgen einen Dieb, der eine Postkiste aus einem Kurierwagen gestohlen hat. Doch nach einer wüsten Verfolgungsjagd kann der Mann entkommen. Tom und Semir lassen ein Phantombild des Mannes anfertigen. Als Petra, die Sekretärin der Autobahnpolizeiwache, auf dem Revier das Phantombild des Flüchtigen sieht, stutzt sie. Das Bild hat eine beunruhigende Ähnlichkeit mit Markus Tischer, einem Exfreund von ihr. Sie sucht Markus an seinem Arbeitsplatz auf, einer Kunstgalerie mit angeschlossener Restaurationswerkstatt. Dort entdeckt sie, dass in der Werkstatt gerade eine ganze Diebesbande einen Coup plant - und Markus Tischer tatsächlich zu den Räubern gehört. Als sie zu fliehen versucht, wird sie gefesselt und geknebelt. Tom und Semir erfahren mittlerweile, was in der Postkiste war, die Markus gestohlen hat - 100 Dienstausweise der Polizei. Jetzt wird klar, dass hinter der Sache etwas Größeres stecken muss als zunächst angenommen. Die Gangster wollten mit den gestohlenen Polizeiausweisen Henrik Pfeifer, einen Experten im Safeknacken, aus dem Gefängnis befreien. Und dabei kommt ihnen ihre Gefangene gerade recht: Sie wollen Petra zur "Mitarbeit" zwingen und so einen Passierschein besorgen. Aus Angst um ihr und Markus' Leben hilft Petra tatsächlich dabei, Pfeifer aus dem Gefängnis zu befreien - doch das bleibt nicht unbemerkt: Tom und Semir müssen annehmen, dass Petra die Seiten gewechselt hat und nun Mitglied der Diebesbande ist, deren wahres Ziel sie zu kennen glauben: Den Diebstahl eines millionenschweren Gemäldes aus dem Zollbereich des Flughafens... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Martina Hill (Petra Schubert) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Hermann Joha, Carmen Kurz Drehbuch: Roland Heep, Roland Heep, Jeanet Pfitzer Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12