RTL NITRO 22:05 bis 22:55 Serien Chicago Fire Auf Bewährung USA 2013 HDTV Merken Severide hat beschlossen, mit Renee nach Madrid zu gehen, um sich dort operieren zu lassen. Inzwischen hat Renee jedoch einen Spezialisten in Chicago ausfindig gemacht, der eine neue experimentelle Methode benutzt, die allerdings ein gewisses Risiko birgt. Severide ist hin- und hergerissen, zumal ihm der Abschied vom Fire Department große Schwierigkeiten bereitet. Boden wird zwei Mal von Ernie angerufen, der scheinbar in Schwierigkeiten steckt. Ernie gesteht ihm, dass ihn sein Onkel zwingt, die Brände zu legen. Kurze Zeit später wird ein Brand in Ernies eigenem Haus gemeldet. Boden findet den Jungen in seinem Zimmer, doch die Rettung kommt zu spät. Boden kann sich nun nicht mehr zurückhalten und sucht Ernies Onkel auf. Casey muss vor der Bewährungskommission für seine Mutter aussagen. Er wird von Dawson begleitet und liefert dort eine überzeugende Aussage. Die Kommission lässt daraufhin seine Mutter auf Bewährung frei. Allerdings mit der Auflage, in einem gefestigtem Umfeld zu leben. Das bedeutet, sie wird bei ihrem Sohn Casey wohnen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Spencer (Matthew Casey) Taylor Kinney (Kelly Severide) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Teri Reeves (Hallie Thomas) Charlie Barnett (Peter Mills) Eamonn Walker (Wallace Boden) Lauren German (Leslie Elizabeth Shay) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16