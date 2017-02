RTL NITRO 08:15 bis 09:05 Actionserie MacGyver Der betrogene Betrüger USA, CDN 1986 Live TV Merken In letzter Sekunde kann MacGyver verhindern, dass sich sein Freund und Kollege Kelly an seinem 60. Geburtstag das Leben nimmt. Es stellt sich heraus, dass Kelly von dem miesen Betrüger Crowe übers Ohr gehauen und um seine gesamten Ersparnisse gebracht wurde. Allerdings sind der Polizei aufgrund der Beweislage die Hände gebunden. MacGyver tut sich deshalb mit seinem Chef Pete Thornton und der Expertin für Betrugsdelikte der Phoenix Foundation, Joanne Remmings, zusammen, um Crowe in einer verdeckten Operation endgültig das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Dana Elcar (Peter Thornton) Pamela Bowen (Joanne Remmings) Richard Romanus (James Crowe) Al Fann (Thornton) Rex Ryon (Carl) Steve Eastin (Tony) Originaltitel: MacGyver Regie: Paul Krasny Drehbuch: Lee David Zlotoff, Phil Combest, Mark Lisson, Bill Froehlich Kamera: Tak Fujimoto Musik: Randy Edelman

