n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Kamikaze-Flieger - Tod aus der Luft GB 16:9 HDTV Merken Während des Pazifikkrieges versuchten die japanischen Kampftruppen im Jahr 1944 die drohenden US-Flotten mit einer brutalen Taktik abzuwehren. Japanische Kampflugzeuge flogen Selbstopferangriffe, bei denen die Piloten starben. Wie genau sah das aus? Warum werden sie "Kamikaze" genannt? Diese und andere Hintergründe werden in der packenden n-tv Doku geklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Day of Kamikaze