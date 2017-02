SAT.1 Emotions 12:05 bis 13:35 Fantasyfilm Küss' niemals einen Flaschengeist D 2003 20 40 60 80 100 Merken Der Physiker Jakob und sein Kollege Lehmann arbeiten unter Hochdruck an einem unglaublichen Transformationsprojekt zur Lösung des Welthungerproblems. Beim x-ten Versuch klappt dann plötzlich das Unfassbare: Eine Bierflasche verwandelt sich im Transformator in ein orientalisches Wundergefäß - in dem Flaschengeist Tabatah wohnt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael von Au (Jakob) Erika Marozsán (Tabatah) Esther Schweins (Vicky) Oliver Nägele (Assis) Erika Berger (Als sie selbst) Sonja Kerskes (Gudrun) Peter Ender (Lehmann) Originaltitel: Küss' niemals einen Flaschengeist Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Peter Gersina Kamera: Jan Fehse Musik: Martin Probst

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 387 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 261 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 206 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 11:00 bis 13:30

Seit 146 Min.