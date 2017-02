SAT.1 Emotions 09:05 bis 10:40 Komödie Vater Undercover - Im Auftrag der Familie D 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Erwartung seiner Beförderung zieht Carlo Lehmann mit seiner Familie in ein Haus in exquisiter Wohnlage. Doch statt des beruflichen Aufstiegs folgt die plötzliche Kündigung! Carlo traut sich nicht, seiner Familie die Wahrheit zu sagen und verstrickt sich immer mehr in Notlügen. Als seine Kinder ihm auf die Schliche kommen, versuchen sie heimlich, die finanzielle Katastrophe mit ihren Mitteln abzuwenden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armin Rohde (Carlo Lehmann) Esther Schweins (Moni Lehmann) Edith Hancke (Otti Lehmann) Maxim Mehmet (Felix) Lukas Gregorowicz (Anton Degenhardt) Ingo Naujoks (Pit) Kati Eyssen (Laura) Originaltitel: Vater Undercover - Im Auftrag der Familie Regie: Vivian Naefe Drehbuch: Hardi Sturm Kamera: Peter Döttling Musik: Siggi Mueller, Joerg Magnus Pfeil Altersempfehlung: ab 6

