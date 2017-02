SAT.1 Emotions 07:35 bis 09:05 Komödie Liebe pur D 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Fred Stromberg arbeitet als Juniorchef im väterlichen Unternehmen, privat ist er seit Jahren mit der hübschen Katrin liiert. Sein Vater Leonard unterbreitet ihm eines Tages, dass er von nun an das Verlagshaus in Eigenverantwortung führen wird und knüpft daran die Bitte, dass Fred seine Freundin heiratet. Doch dann wird er Opfer eines Überfalls ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Keller (Fred Stromberg) Ezard Haußmann (Leonard Stromberg) Cecilia Kunz (Katrin Stengele) Mandala Tayde (Sezen Tashan) Lilay Erincin (Nylgün) Pierre Shrady (Georg Marek) Gabriele Schulze (Jenny) Originaltitel: Liebe pur Regie: Florian Richter Drehbuch: Christopher Malkovich, Elmar Schäfer Kamera: Jan Fehse Altersempfehlung: ab 6

