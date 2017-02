Fesselnde Weltuntergangs-Action von Regie-Größe Roland Emmerich: Mit Entsetzen muss der erfolglose Sci-Fi-Autor Jackson Curtis feststellen, dass seine Roman-Vision über das Ende der Welt plötzlich Wirklichkeit wird. Doch auch die Regierung ist schon vorbereitet. Ihr geheimer Rettungsplan hat allerdings einen Makel - nur wenige Auserwählte sollen von ihm profitieren. Also muss Curtis die Rettung seiner Familie selbst in die Hand nehmen. In Google-Kalender eintragen