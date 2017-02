Sat.1 10:05 bis 11:05 Dokusoap Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie! D 2015 16:9 HDTV Merken Als Jan nach Hause kommt, findet er seine Eltern leblos im Wohnzimmer. Ihnen wurden durch einen gezielten Angriff mit K.O.- Gas 10.000 Euro geklaut. Die Familie glaubt, dass die ehemals drogenabhängige Cara hinter dem Diebstahl steckt und setzt die Polizei auf sie an. Trotz Caras krimineller Vergangenheit ist Mutter Annelie die einzige, die an die Unschuld der 17-Jährigen glaubt. Sie engagiert Rechtsanwalt Stephan Lucas, der Cara vor ihrer eigenen Familie verteidigen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alexander Hold, Stephan Lucas, Alexander Stephens, Isabella Schulien Originaltitel: Im Namen der Gerechtigkeit

