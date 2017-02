sixx 02:20 bis 03:05 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Die Lücke im Alibi USA 2011 16:9 HDTV Merken Bei der Polizei geht eine Vermisstenanzeige ein: Lorraine Laribo kam eines Nachts nicht nach Hause zu ihrem kleinen Sohn, auch in den folgenden Tagen gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Der Fall wird an das Team von Lieutenant Joe Kenda weitergegeben. Der Freund ihrer Schwester hatte die 24-Jährige zuletzt an einer Bar abgesetzt. Bald gerät er unter anderem wegen seiner kriminellen Vorgeschichte ins Visier der Ermittler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Josh Casaubon (Himself - Narrator) Brendon Bazler (Detective Arms) Nick Bell (Police Officer Bell) Robyn Bragg (Herself - Sister of Lorraine Larribo) J Michael Briggs (Patrol Officer Briggs) Charlie Buhler (Lisa) Originaltitel: Homicide Hunter Regie: Jason Sklaver Musik: Mark Fontana Altersempfehlung: ab 16