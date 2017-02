sixx 09:15 bis 10:35 Dokusoap Trau Dich - Den REST erledige ich! GB 2011 16:9 Merken Jackie und John, beide knapp 30, leben zusammen in einem beschaulichen Vorort von Glasgow. Obwohl es John eher schlicht und bodenständig mag, hat er eine besondere Idee für die Hochzeit: Er will seine Zukünftige in Hochzeitskleid und Fallschirm aus einem Flieger werfen. Irre oder originell? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Tell the Bride

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 203 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 77 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 37 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 27 Min.