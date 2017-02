Pro7 Fun 16:35 bis 18:00 Komödie Big Nothing GB, CDN 2006 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jungvater Charlie nimmt gerade auf der Karriereleiter eine weitere Sprosse abwärts, als ihn der gleichwertige Loser Gus anquatscht und vom garantiert narrensicheren Plan unterrichtet, einen sechsstelligen Betrag beim wegen Sexgeschichten erpressbaren Pfarrer abzukassieren. Was die Amateure nicht erwarten: Frau Reverend will das perverse Schwein gerade selbst los werden und hat schon allerhand Vorkehrungen getroffen. In einer langen Nacht des Grauens kommen sich diverse Glücksritter heillos in die Quere. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Schwimmer (Charlie Wood) Simon Pegg (Gus) Alice Eve (Josie McBroom) Jon Polito (Agent Hymes) Natascha McElhone (Penelope Wood) Mimi Rogers (Mrs. Smalls) Billy Asher (Deputy Garman) Originaltitel: Big Nothing Regie: Jean-Baptiste Andrea Drehbuch: Jean-Baptiste Andrea, Billy Asher Rosenfeld Kamera: Richard Greatrex Musik: Alan Anton Altersempfehlung: ab 16