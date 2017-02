Pro7 Fun 10:25 bis 12:10 Komödie Bube, Dame, König, grAS GB 1998 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eddy (Nick Moran) verliert bei einer Pokerparty nicht nur seinen Einsatz von 100.000 Pfund, sondern muss Gangsterboss Harry (P. H. Moriarty) innerhalb einer Woche den fünffachen Betrag nachlegen. Als Eddys Freunde eine andere, brutale Gang um deren jüngste Einnahmen bringt, fegt eine Lawine von unvorhersehbaren, blutigen Konsequenzen über alle Beteiligten hinweg.

Keine Sekunde lang lässt diese in England sensationell erfolgreiche Komödie den Eindruck zu, dass sie ein Debütant geschrieben und inszeniert hat. Mit visueller Fantasie, einem guten Auge für Milieu, Typen und skurrile Situationen, sowie einem Ohr für spritzige Dialoge erwies sich der spätere Madonna-Gatte Guy Ritchie damals als hochtalentierter Newcomer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jason Flemyng (Tom) Dexter Fletcher (Soap) Nick Moran (Eddy) Jason Statham (Bacon) Steven Mackintosh (Winston) Vinnie Jones (Big Chris) Sting (JD) Originaltitel: Lock, Stock and Two Smoking Barrels Regie: Guy Ritchie Drehbuch: Guy Ritchie Kamera: Tim Maurice-Jones Musik: David A. Hughes, John Murphy Altersempfehlung: ab 16