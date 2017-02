kabel1 classics 04:05 bis 06:35 Thriller Im Schatten des Zweifels USA 1943 SW 20 40 60 80 100 Merken Als Charlie erfährt, dass ihr Onkel zu Besuch kommt, ist sie außer sich vor Freude. Endlich kommt etwas Leben in das öde Kleinstadtdasein. Freundlich und charmant präsentiert sich der weitgereiste Verwandte, doch er hat ein dunkles Geheimnis: Bereits mehrere Frauen sind dem Psychopathen zum Opfer gefallen. Charlie kommt ihm langsam auf die Schliche und gerät dabei selbst in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teresa Wright (Charlie Newton) Joseph Cotten (Onkel Charlie) MacDonald Carey (Detektiv Jack Graham) Patricia Collinge (Emma Newton) Henry Travers (Joseph Newton) Wallace Ford (Fred Saunders) Hume Cronyn (Herbie Hawkins) Originaltitel: Shadow of a Doubt Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Thornton Wilder, Sally Benson, Alma Reville Kamera: Joseph A. Valentine Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 16