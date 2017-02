kabel1 classics 12:45 bis 14:25 Drama Hardball USA, D 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Conor O'Neill hat einen Haufen Probleme: Der notorische Spieler steckt in der Schuldenfalle und benötigt dringend Geld, um sich die Gläubiger vom Hals zu halten. Als O'Neill in der Not seinen alten Freund, den Investment-Banker Jimmy Fleming anpumpt, bietet der ihm stattdessen einen Job als Baseball-Trainer an. Es handelt sich um ein städtisches Sozialprojekt für Straßenkinder. O'Neill hat wenig Lust, aber keine große Wahl. Also nimmt er das Angebot an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Conor O'Neill) Diane Lane (Elizabeth Wilkes) John Hawkes (Ticky Tobin) D. B. Sweeney (Matt Hyland) Mike McGlone (Jimmy Fleming) Graham Beckel (Duffy) Michael B. Jordan (Jamal) Originaltitel: Hardball Regie: Brian Robbins Drehbuch: Daniel Coyle, John Gatins Kamera: Tom Richmond Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12

