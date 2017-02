kabel1 classics 08:25 bis 09:40 Komödie Stuart Little 2 USA 2002 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Mäuserich Stuart fühlt sich bei seiner Adoptivfamilie, den Littles, nicht mehr wohl. Seit der Geburt seiner kleinen Schwester Martha kommt er sich sehr einsam vor. Da ist es ihm gerade recht, als die Kanarienvogeldame Margalo buchstäblich vom Himmel fällt. Er nimmt sie mit nach Hause, und die beiden werden Freunde. Als Margalo eines Tages plötzlich verschwunden ist, macht sich Stuart mit Snowbell, der Hauskatze, auf den Weg, um sie zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geena Davis (Mrs. Eleanor Little) Hugh Laurie (Mr. Frederick Little) Jonathan Lipnicki (George Little) Anna Hoelck (Martha Little) Angelo Massagli (Wallace) Marc John Jefferies (Will) Kevin Olson (Irwin) Originaltitel: Stuart Little 2 Regie: Rob Minkoff Drehbuch: Bruce Joel Rubin Kamera: Steven B. Poster Musik: Alan Silvestri

