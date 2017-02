RTS Deux 00:00 bis 00:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die letzte Mahlzeit USA 1986 Merken La nièce de Jessica est au milieu d'une guerre entre deux corporations et d'une affaire de meurtres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Warren Berlinger (Jim Ingram) Jeff Conaway (Howard Griffin) Genie Francis (Victoria Brandon Griffin) Richard Kline (Larry Kinkaid) Peter Haskell (Leland Biddle) Bill Macy (Myron Kinkaid) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Emil Oster Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6