RTS Deux 16:25 bis 17:10 Sonstiges Rookie Blue Vague de chaleur CDN 2015 Les choses reviennent à la normale à la 15e alors qu'Alonso Santana et Steve Peck attendent d'être jugés et qu'Oliver réenfile sa chemise bleue et reprend du service, en patrouille. Alors que la ville est en proie à une vague de chaleur, la 15e ouvre ses portes pour que le public puisse se rafraîchir. Après un incident dans un établissement psychiatrique, Marlo, en fin de grossesse, demande à Andy de l'aider à retrouver une patiente qu'elle soupçonne de vouloir faire du mal à son ex-mari. Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: T.W. Peacocke Drehbuch: Tassie Cameron, Brad Simpson, Morwyn Brebner, Ellen Vanstone