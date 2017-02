RTL Passion 02:35 bis 03:15 Serien Royal Pains Beziehungsbeschwerden USA 2010 Merken Die Reichen und Schönen der Hamptons erhalten neue Nachbarn, die so gar nicht in die vornehme Gegend passen. Ein Ehepaar, das bislang allenfalls von einem Leben in der Upper Class geträumt hat, räumt einen Riesenlottogewinn ab und lässt sich in den Hamptons nieder. Ginnie und Roy beziehen ein riesiges Haus und wollen nun im Beisein der neuen Nachbarn ihr Eheversprechen erneuern. Doch weil niemand die beiden kennt, verläuft das Fest zunächst eher beschaulich, und Hank glaubt zu erkennen, dass der Bräutigam an einer schlimmen Krankheit leidet. Einzig Evan ist happy, als plötzlich Paige auf der Bildfläche erscheint und der Abend doch noch in einem rauschenden Fest mündet. Divya macht sich derweil um den gesundheitlichen Zustand einer Haushälterin größte Sorgen, die vor einiger Zeit eine Spenderniere von ihrem Arbeitgeber erhalten hat. Die Bekanntschaft mit Adam, dem edlen Lohnherrn, bringt das Gefühlsleben der frischverlobten Divya gehörig durcheinander. Hank macht in der Wohnung seines Vaters einen verdächtigen Fund: Er entdeckt Briefpapier von Boris, auf dem fleißig Boris' Unterschrift geübt wurde. Eddie behauptet zwar, er habe damit für eine Geburtstagsüberraschungsparty für Evan sämtliche Leute eingeladen, doch Hank traut dem Braten nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Jill Flint (Jill Casey) Henry Winkler (Eddie R. Lawson) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Originaltitel: Royal Pains Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Michael Rauch, Jessica Ball Kamera: David Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12