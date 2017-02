RTL Passion 01:05 bis 01:45 Serien Royal Pains Hankover USA 2010 Merken Divyas und Rajs Hochzeit steht bevor - jedoch nicht ohne die traditionellen Junggesellenabschiede. Während Jill und Divya auf ihrem Weg zu Divyas Junggesellinnen-Teeempfang an einen äußerst hilfsbereiten, netten Taxifahrer geraten, der sie kurzerhand mit dem New Yorker Nachtleben bekannt macht, organisieren Hank und Evan eine Party für Raj. Der Zufall will es, dass die erste potenzielle Patientin der neuen Privatklinik Stripperin ist. Die Brüder zögern nicht lange und engagieren die Dame für das Fest. Die Riesenparty findet in Boris' Haus statt und endet damit, dass Evan morgens einen blutenden und leblosen Raj auffindet - was ist passiert? Hank wird gleichzeitig mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Auf seinem Behandlungstisch landet ein ehemaliger Mitschüler, der ihm das Leben an der Junior Highschool sehr schwer gemacht hat. Der Mann leidet an chronischen Nebenhöhlenbeschwerden, die, wie sich herausstellt, durch ein kleines Plastikspielzeugschwert in seiner Nebenhöhle hervorgerufen werden. Dieses Plastikschwert hatte er ins Auge bekommen, als er sich mit seinen Brüdern darum gezankt hat. Schlagartig fühlt sich Hank für die Gemeinheiten in der Kindheit gerächt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Anastasia Griffith (Dr. Emily Peck) Bill Bellamy (Aristotle) Michael B. Silver (Ken Keller) Originaltitel: Royal Pains Regie: Jay Chandrasekhar Drehbuch: John P. Rogers, Carol Flint, Jon Sherman Kamera: David S. Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12