RTL Passion 22:35 bis 01:05 Komödie Meenakshi und der Duft der Männer IND 2012 Wirbelwind Meenakshi hat nicht nur eine bonbonfarbene Fantasie, sondern auch ein besonders feines Näschen. Kein noch so flüchtiger Duft entgeht ihr. So träumt und schnuppert sie sich durch den Alltag und scheint dabei zu vergessen, dass ihre Eltern ihre Hochzeit mit dem biederen Schwiegermutter-Traum Madhav planen. Denn Meenakshi selbst hat andere Pläne: Sie ist dem Duft des wunderlichen Kunststudenten Surya verfallen. Der spricht zwar kein Wort mit ihr, aber das will Meenakshi um jeden Preis ändern. Noch vor ihrer Verlobung will sie Suryas Geheimnis lüften und lässt sich dafür allerlei Verrücktheiten einfallen... Bildergalerie Schauspieler: Rani Mukerji (Meenakshi Deshpande) Prithviraj Sukumaran (Surya) Nirmiti Sawant (Aai, Meenakshis Mutter) Subodh Bhave (Madhav) Jyoti Subhash (Dadi, Meenakshis Oma) Satish Alekar (Baba, Meenakshis Vater) Anita Date (Mynah) Originaltitel: Aiyyaa Regie: Sachin Kundalkar Kamera: Chaudhary Amalendu Musik: Amit Trivedi