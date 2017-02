RTL Passion 17:55 bis 18:35 Serien Royal Pains Tutti pazzi per Ray! USA 2014 Merken Jeremiah und Evan machen sich Sorgen, keine erschwinglichen Räumlichkeiten für das HankMed-Labor finden zu können. Da bietet ihnen Ray Mazzarino ein Objekt an, das eigentlich perfekt geeignet wäre - wenn es da nicht einen Haken gäbe. Unterdessen behandelt Hank den begnadeten Koch Franklin, der sich bei den Vorbereitungen auf die Eröffnung von Rays Restaurant verletzt hat. Ray vermutet, dass Alkohol im Spiel war, was Franklin vehement abstreitet. Als es aber zu einem weiteren Vorfall kommt und der Küchenchef zu guter Letzt auf den Tischen tanzt, wird Hank misstrauisch. Divya behandelt den Vater einer sehr talentierten Rennfahrerin, der während eines Rennens zusammenbricht. Außerdem fasst sie ihrer kleinen Tochter Sashi zuliebe einen Entschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Ben Shenkman (Jeremiah Sacani) Tyler Labine (Chef Franklin) Michael O'Keefe (Dave) Originaltitel: Royal Pains Regie: Constantine Makris Drehbuch: Jeff Drayer, Andrew Lenchewski, John P. Rogers Altersempfehlung: ab 12