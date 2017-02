RTL Passion 16:20 bis 17:05 Serien Mistresses Tagträume USA, GB 2015 Merken Keine Kaution und kein Besuch für Joss? Harry zweifelt an Davids Fähigkeiten als Anwalt. Karen verkündet ihre Schwangerschaft. Daniel taucht wieder in Aprils Leben auf und sie landen im Bett. Joss freundet sich im Gefängnis mit Roz an und vertraut ihr ihre Geschichte an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Rob Mayes (Mark) Jennifer Esposito (Calista Raines) Ricky Whittle (Daniel Zamora) Originaltitel: Mistresses Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Jordan Budde Kamera: Joe Pennella Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12